Молокова Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Молокова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно