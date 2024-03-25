Молокова Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молокова Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Молоков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Молокова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров

Рождение ребёнка
1823

Сын: Молоков Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Молоков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Молоков Василий Сидоров

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Василий Сидоров

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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