Молокова Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молокова Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Молоков Григорий Осипович

Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Молокова Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Молоков Максим Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Осип Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
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