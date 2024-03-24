Молокова Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Молоков Григорий Осипович
Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Молокова Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Молоков Максим Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Молоков Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно