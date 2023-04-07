Антонова Елена Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Елена Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1882

Дочь: Горинская Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 марта 1882 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
09.04.1883

Сын: Антонов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 апреля 1883 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
11.10.1884

Дочь: Капитолина Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
23 октября 1884 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.04.1886

Сын: Антонов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
4 мая 1886 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.05.1887

Дочь: Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
26 мая 1887 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
18.03.1889

Сын: Антонов Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
30 марта 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Антонов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
22 ноября 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
19.11.1892

Сын: Антонов Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
1 декабря 1892 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.05.1894

Сын: Антонов Константин Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
26 мая 1894 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
21.11.1896

Дочь: Озимова Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
2 декабря 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Антонов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
13 февраля 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.05.1900

Дочь: Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
26 мая 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
6 апреля 1902 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Антонов Семен Поликарпович

Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
13 января 1905 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Поликарп Петрович

Смерть
Неизвестно
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