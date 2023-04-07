Антонова Елена Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Горинская Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Дочь: Капитолина Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Дочь: Клавдия Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Яков Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Константин Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Дочь: Озимова Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Дочь: Клавдия Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович
Сын: Антонов Семен Поликарпович
Отец ребёнка: Антонов Поликарп Петрович