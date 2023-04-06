Антонов Яков Поликарпович
Место рождения
Дата рождения18.03.1889
Дата смерти09.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889
30 марта 1889 г. по новому стилю
Крещение
19.03.1889
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 марта 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кондратова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1913
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
4 января 1913 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
03.02.1916
Сын: Антонов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
16 февраля 1916 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1958
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост