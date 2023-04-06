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Антонов Яков Поликарпович

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Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1889

Дата смерти

09.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889

Отец: Антонов Поликарп Петрович

Мать: Антонова Елена Маркеловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
30 марта 1889 г. по новому стилю
Крещение
19.03.1889
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 марта 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кондратова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1913

Дочь: Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
4 января 1913 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Антонов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
16 февраля 1916 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Антонов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Татьяна Алексеевна

Смерть
09.10.1958
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост
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