Озимова Екатерина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения21.11.1896
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1896
2 декабря 1896 г. по новому стилю
Крещение
24.11.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
5 декабря 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1924
Сын: Озимов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Озимов Николай ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Озимов Николай ??
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост