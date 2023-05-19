Озимова Екатерина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озимова Екатерина Поликарповна

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1896

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

После 1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ГЧ
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Место
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Рождение
21.11.1896

Отец: Антонов Поликарп Петрович

Мать: Антонова Елена Маркеловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
2 декабря 1896 г. по новому стилю
Крещение
24.11.1896
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
5 декабря 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1924

Сын: Озимов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озимов Николай ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озимов Николай ??

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост