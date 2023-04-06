Горинская (Антонова) Александра Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горинская (Антонова) Александра Поликарповна

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Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882

Отец: Антонов Поликарп Петрович

Мать: Антонова Елена Маркеловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 марта 1882 г. по новому стилю
Крещение
11.03.1882
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
23 марта 1882 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Горинский Николай Александрович

Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович

Ярославская губ., Ярославский уезд
16 октября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.09.1908

Сын: Горинский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович

Ярославская губ., Ярославский уезд
26 сентября 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Горинский Александр Александрович

Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович

Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович

Ярославская губ., Ярославский уезд
20 октября 1913 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горинский Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
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