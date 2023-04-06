Горинская (Антонова) Александра Поликарповна
Место рождения
Дата рождения09.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882
21 марта 1882 г. по новому стилю
Крещение
11.03.1882
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
23 марта 1882 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Горинский Николай Александрович
Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович
Ярославская губ., Ярославский уезд
16 октября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.09.1908
Сын: Горинский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович
Ярославская губ., Ярославский уезд
26 сентября 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.10.1910
Сын: Горинский Александр Александрович
Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович
Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Горинский Александр Максимович
Ярославская губ., Ярославский уезд
20 октября 1913 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно