Антонов Михаил Поликарпович
Место рождения
Дата рождения19.11.1892
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892
1 декабря 1892 г. по новому стилю
Крещение
21.11.1892
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 декабря 1892 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1928
Сын: Антонов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Антонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост