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Антонов Михаил Поликарпович

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Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1892

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892

Отец: Антонов Поликарп Петрович

Мать: Антонова Елена Маркеловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
1 декабря 1892 г. по новому стилю
Крещение
21.11.1892
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 декабря 1892 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1928

Сын: Антонов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Антонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Петропавловский погост
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