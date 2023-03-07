Анастасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Андреева

Анастасия Андреева

avatar

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1940 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Андрей

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Епимах Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.11.1880

Сын: Григорий Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1883

Сын: Яков Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1885

Сын: Стефан Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Павел ст.

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1890

Дочь: Шукутина Марфа Епимахова

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1893

Сын: Максим Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1894

Сын: Пётр Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Никифор Епимахов

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Матрона Епимахова

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Павел мл

Отец ребёнка: Епимах Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close