Анастасия Андреева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.10.1877
Муж: Епимах Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.11.1880
Сын: Григорий Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1883
Сын: Яков Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1885
Сын: Стефан Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1888
Сын: Павел ст.
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1890
Дочь: Шукутина Марфа Епимахова
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1893
Сын: Максим Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1894
Сын: Пётр Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Никифор Епимахов
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898
Дочь: Матрона Епимахова
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1903
Сын: Павел мл
Отец ребёнка: Епимах Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно