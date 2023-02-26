Яков Епимахов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883
Отец: Епимах Петров
Мать: Анастасия Андреева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Евдокия Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: Ефросинья Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно