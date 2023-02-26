Яков Епимахов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Епимахов

Яков Епимахов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883

Отец: Епимах Петров

Мать: Анастасия Андреева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Евдокия Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: Ефросинья Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close