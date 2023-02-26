Евдокия Егорова
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906
Муж: Яков Епимахов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Елизавета Яковлева
Отец ребёнка: Яков Епимахов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Епимахов
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: Ефросинья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Епимахов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно