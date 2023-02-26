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Евдокия Егорова

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Яков Епимахов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Елизавета Яковлева

Отец ребёнка: Яков Епимахов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Епимахов

Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: Ефросинья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Епимахов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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