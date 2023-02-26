Ефросинья Яковлева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1915
Дата смерти12.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915
Отец: Яков Епимахов
Мать: Евдокия Егорова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.07.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище