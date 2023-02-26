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Ефросинья Яковлева

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1915

Дата смерти

12.07.1916

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915

Отец: Яков Епимахов

Мать: Евдокия Егорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.07.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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