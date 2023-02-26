Максим Епимахов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1893
Дата смерти09.07.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1893
Отец: Епимах Петров
Мать: Анастасия Андреева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище