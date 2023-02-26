Максим Епимахов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Епимахов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1893

Дата смерти

09.07.1893

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1893

Отец: Епимах Петров

Мать: Анастасия Андреева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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