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Никифор Епимахов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1896

Дата смерти

14.08.1898

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896

Отец: Епимах Петров

Мать: Анастасия Андреева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1898
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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