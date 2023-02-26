Никифор Епимахов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1896
Дата смерти14.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896
Отец: Епимах Петров
Мать: Анастасия Андреева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1898
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище