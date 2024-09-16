Хомулло Кузьма Семёнович
Место рожденияКазахстан г.Щучинск с.Котырколь
Дата рождения14.11.1901
Дата смерти?.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1901
Отец: Хомулло Семён Фёдорович
Мать: Матрёна Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1-й председатель колхоза после коллективизации
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петренко (Хомулло) Людмила Кузьминична
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1927
Сын: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
16.02.1932
Сын: Хомулло Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна
Смерть
?.09.1977
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно