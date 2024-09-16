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Хомулло Кузьма Семёнович

Место рождения

Казахстан г.Щучинск с.Котырколь

Дата рождения

14.11.1901

Дата смерти

?.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1901

Отец: Хомулло Семён Фёдорович

Мать: Матрёна Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
1-й председатель колхоза после коллективизации
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петренко (Хомулло) Людмила Кузьминична

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
16.02.1932

Сын: Хомулло Юрий Кузьмич

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Смерть
?.09.1977
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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