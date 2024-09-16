Матрёна Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Прасковея Семёновна
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Иустина Семёновна
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогозина (Хомулло) Ксения I Семёновна
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Терентий Семёнович
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Николай Семёнович
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
14.11.1901
Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно