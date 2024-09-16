Матрёна Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Адриановна

Матрёна Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Прасковея Семёновна

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Иустина Семёновна

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогозина (Хомулло) Ксения I Семёновна

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Терентий Семёнович

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Николай Семёнович

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
14.11.1901

Сын: Хомулло Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Хомулло Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.