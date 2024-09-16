Хомулло Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Иустина Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Николай Семёнович
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогозина (Хомулло) Ксения I Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Прасковея Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хомулло) Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Терентий Семёнович
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомулло Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Рождение ребёнка
14.11.1901
Мать ребёнка: Матрёна Адриановна
Смерть
После 1900