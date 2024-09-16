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Хомулло Семён Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Хомулло Фёдор Кононович

Мать: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Иустина Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Николай Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогозина (Хомулло) Ксения I Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Прасковея Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хомулло) Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Терентий Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомулло Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Рождение ребёнка
14.11.1901

Сын: Хомулло Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: Матрёна Адриановна

Смерть
После 1900

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