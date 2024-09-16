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Хомулло Матрёна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Хомулло) Гликерия (Лукерья)

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Хомулло) Мавра

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Хомулло Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Хомулло) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хомулло Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хомулло Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович

Смерть
Неизвестно

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