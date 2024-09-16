Хомулло Матрёна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Хомулло) Гликерия (Лукерья)
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Хомулло) Мавра
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Хомулло) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хомулло Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Хомулло Фёдор Кононович
Смерть
Неизвестно