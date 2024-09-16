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Хомулло Фёдор Кононович

Место рождения

Полтавская обл.ст.Воскресенская(г.Бутенки)

Дата рождения

1813

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Хомулло Конон Данилович

Мать: Хомулло Авдотья Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомулло Неизвестно

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Хомулло) Гликерия (Лукерья)

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Хомулло) Мавра

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Хомулло Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Хомулло) Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хомулло Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хомулло Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна

Смерть
1875

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