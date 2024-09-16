Хомулло Фёдор Кононович
Место рожденияПолтавская обл.ст.Воскресенская(г.Бутенки)
Дата рождения1813
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомулло Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Хомулло) Гликерия (Лукерья)
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Хомулло) Мавра
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Хомулло) Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хомулло Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Хомулло Матрёна Савельевна
Смерть
1875