Хомулло Конон Данилович
Место рожденияУкраина, Полтавская губерния, Бутенки
Дата рождения1789
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Хомулло Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомулло Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Хомулло) Степанида
Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна