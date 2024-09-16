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Хомулло Конон Данилович

Место рождения

Украина, Полтавская губерния, Бутенки

Дата рождения

1789

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Хомулло Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомулло Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хомулло Фёдор Кононович

Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хомулло Иван Кононович

Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хомулло Кирилл Кононович

Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Хомулло) Степанида

Мать ребёнка: Хомулло Авдотья Демьяновна

Смерть
1870

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