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Хомулло Иван Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

13.06.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хомулло Конон Данилович

Мать: Хомулло Авдотья Демьяновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хомулло Николай Иванович

Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Хомулло Федосий Иванович

Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Хомулло Иван Иванович

Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Хомулло Василий Иванович

Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна

Смерть
13.06.1891
Причина смерти: Утонул

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