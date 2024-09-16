Хомулло Иван Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти13.06.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1860
Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: (Кабак) Евдокия Петровна
Смерть
13.06.1891
Причина смерти: Утонул