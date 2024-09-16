Хомулло Авдотья Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Хомулло) Степанида
Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович
Смерть
Неизвестно