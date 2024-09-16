Хомулло Авдотья Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло Авдотья Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Хомулло Фёдор Кононович

Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хомулло Иван Кононович

Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хомулло Кирилл Кононович

Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Хомулло) Степанида

Отец ребёнка: Хомулло Конон Данилович

Смерть
Неизвестно

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