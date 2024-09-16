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Хомулло Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Хомулло Иван Кононович

Мать: (Кабак) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Хомулло Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Хомулло Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Хомулло Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна

Смерть
После 1910

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