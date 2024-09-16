Хомулло Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Хомулло Иван Кононович
Мать: (Кабак) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хомулло Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Хомулло Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хомулло Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна
Смерть
После 1910