Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Подолько Гаврила
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хомулло Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Хомулло Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хомулло Николай Николаевич
Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович
Смерть
1910