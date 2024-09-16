Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Подолько) Христина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Подолько Гаврила

Мать: Подолько Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Хомулло Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Хомулло Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Хомулло Николай Николаевич

Отец ребёнка: Хомулло Николай Иванович

Смерть
1910

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