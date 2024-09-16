(Кабак) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабак) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

28.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хомулло Николай Иванович

Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Хомулло Федосий Иванович

Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович

Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Хомулло Иван Иванович

Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Хомулло Василий Иванович

Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович

Смерть
28.02.1902

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