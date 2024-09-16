(Кабак) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти28.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович
Рождение ребёнка
06.01.1860
Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Хомулло Иван Кононович
Смерть
28.02.1902