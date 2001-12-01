Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна
Место рожденияКазахстан. г.Щучинск с.Котырколь
Дата рождения21.10.1907
Дата смерти?.12.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Отец: Мельник Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петренко (Хомулло) Людмила Кузьминична
Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
13.08.1927
Сын: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич
Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
16.02.1932
Сын: Хомулло Юрий Кузьмич
Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович
Смерть
?.12.2001