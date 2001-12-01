Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Место рождения

Казахстан. г.Щучинск с.Котырколь

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

?.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: Мельник Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомулло Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петренко (Хомулло) Людмила Кузьминична

Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
16.02.1932

Сын: Хомулло Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Хомулло Кузьма Семёнович

Смерть
?.12.2001

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