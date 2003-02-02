Хомулло Геннадий Ii Кузьмич
Место рожденияКазахстан г.Щучинск
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти02.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
21.10.1949
Сын: Хомулло Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич
Мать ребёнка: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна
Смерть
02.02.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно