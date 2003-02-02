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Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Место рождения

Казахстан г.Щучинск

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

02.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: Хомулло Кузьма Семёнович

Мать: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Бракосочетание
1948

Жена: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Хомулло Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

Мать ребёнка: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Смерть
02.02.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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