Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна
Место рожденияБашкирия Нуримановский р-он
Дата рождения16.04.1928
Дата смерти03.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
21.10.1949
Сын: Хомулло Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич
Отец ребёнка: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич
Смерть
03.03.2006