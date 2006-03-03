Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Место рождения

Башкирия Нуримановский р-он

Дата рождения

16.04.1928

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1948

Муж: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Хомулло Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

Отец ребёнка: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Смерть
03.03.2006

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