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Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич

Место рождения

Казахстан г.Щучинск

Дата рождения

05.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1954

Отец: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Мать: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Бракосочетание
?.01.1979

Жена: Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
?.04.1980

Дочь: (Хомулло) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
19.05.1982

Сын: Хомулло Александр I Анатольевич

Мать ребёнка: Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна

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