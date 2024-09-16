Хомулло Анатолий Младший Геннадьевич
Место рожденияКазахстан г.Щучинск
Дата рождения05.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1954
Бракосочетание
?.01.1979
Рождение ребёнка
?.04.1980
Дочь: (Хомулло) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
19.05.1982
Сын: Хомулло Александр I Анатольевич
Мать ребёнка: Хомулло (Юртаева) Светлана Владимировна