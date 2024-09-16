Хомулло Виктор Геннадьевич
Место рожденияКазахстан г.Щучинск
Дата рождения21.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Бракосочетание
30.04.1973
Рождение ребёнка
14.02.1974
Дочь: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна
Мать ребёнка: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1977
Дочь: Жукова (Хомулло) Ольга Ii Викторовна
Мать ребёнка: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна