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Хомулло Виктор Геннадьевич

Место рождения

Казахстан г.Щучинск

Дата рождения

21.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Хомулло Геннадий Ii Кузьмич

Мать: Хомулло (Киреева) Алевтина I Ефимовна

Бракосочетание
30.04.1973

Жена: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1974

Дочь: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Мать ребёнка: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1977

Дочь: Жукова (Хомулло) Ольга Ii Викторовна

Мать ребёнка: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна

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