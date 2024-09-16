Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Место рождения

Казахстан г.Щучинск

Дата рождения

14.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1974

Отец: Хомулло Виктор Геннадьевич

Мать: Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1994

Муж: Шкурный Владимир Младший Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1994

Дочь: (Шкурная) Диана I Владимировна

Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1996

Дочь: (Шкурная) Валерия Ii Владимировна

Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович

Рождение ребёнка
22.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович

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