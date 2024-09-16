Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна
Место рожденияКазахстан г.Щучинск
Дата рождения14.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1974
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1994
Рождение ребёнка
27.12.1994
Дочь: (Шкурная) Диана I Владимировна
Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1996
Дочь: (Шкурная) Валерия Ii Владимировна
Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович
Рождение ребёнка
22.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкурный Владимир Младший Иванович