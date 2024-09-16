Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна

Место рождения

Бурятия ст.Оловянная

Дата рождения

11.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1973

Муж: Хомулло Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
14.02.1974

Дочь: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Отец ребёнка: Хомулло Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
06.11.1977

Дочь: Жукова (Хомулло) Ольга Ii Викторовна

Отец ребёнка: Хомулло Виктор Геннадьевич

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