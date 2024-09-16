Хомулло (Коротченко) Наталья Старший Васильевна
Место рожденияБурятия ст.Оловянная
Дата рождения11.02.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1973
Рождение ребёнка
14.02.1974
Дочь: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна
Отец ребёнка: Хомулло Виктор Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.11.1977
Дочь: Жукова (Хомулло) Ольга Ii Викторовна
Отец ребёнка: Хомулло Виктор Геннадьевич