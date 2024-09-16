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Шкурный Владимир Младший Иванович

Место рождения

Казахстан Володаровский р-он с.Казанка

Дата рождения

27.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

1994 г.р.
1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1994

Жена: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Рождение ребёнка
27.12.1994

Дочь: (Шкурная) Диана I Владимировна

Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Рождение ребёнка
02.06.1996

Дочь: (Шкурная) Валерия Ii Владимировна

Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

Рождение ребёнка
22.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна

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