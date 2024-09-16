Шкурный Владимир Младший Иванович
Место рожденияКазахстан Володаровский р-он с.Казанка
Дата рождения27.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1994
Рождение ребёнка
27.12.1994
Дочь: (Шкурная) Диана I Владимировна
Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна
Рождение ребёнка
02.06.1996
Дочь: (Шкурная) Валерия Ii Владимировна
Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна
Рождение ребёнка
22.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурная (Хомулло) Юлия Старший Викторовна