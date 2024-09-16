Хомулло Юрий Кузьмич
Место рожденияКазахстан г.Щучинск с.Котырколь
Дата рождения16.02.1932
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупикова (Хомулло) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Хомулло Константин Старший Юрьевич
Мать ребёнка: Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна