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Хомулло Юрий Кузьмич

Место рождения

Казахстан г.Щучинск с.Котырколь

Дата рождения

16.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1932

Отец: Хомулло Кузьма Семёнович

Мать: Хомулло (Мельник) Апполинария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупикова (Хомулло) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна

Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Хомулло Константин Старший Юрьевич

Мать ребёнка: Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна

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