Даўгяла Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Довгялло Францишек Иванович
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Довгялло Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Козловичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Толоцкая Антонина
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агата
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Довгялло Киприан
Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда
Смерть
До 1834