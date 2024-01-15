Даўгяла Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даўгяла Ян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Довгялло Францишек Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Довгялло Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Козловичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Довгялло Симон Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Довгялло Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Довгялло Алоиз Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Довгялло Антон Иванович

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Толоцкая Антонина

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агата

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Довгялло Киприан

Мать ребёнка: Даўгяла Брыгіда

Смерть
До 1834
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