Довгялло Игнатий Иванович
Место рожденияКозловичи, Городокский район, Витебская область
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгялло Бонифатий Игнатьевич
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Довгялло Максимилиан Игнатьевич
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Довгялло Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Довгялло) Юлия Игнатьевна
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Довгялло) Эмилия Игнатьевна
Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера
Смерть
Неизвестно