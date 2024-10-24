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Довгялло Игнатий Иванович

Место рождения

Козловичи, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Даўгяла Ян

Мать: Даўгяла (Захарэвіч) Брыгіда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло Адам Игнатьевич

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло Бонифатий Игнатьевич

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгялло (Дубинская) Эстера

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Довгялло Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Довгялло) Юлия Игнатьевна

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Довгялло) Эмилия Игнатьевна

Мать ребёнка: Довгялло (Дубинская) Эстера

Смерть
Неизвестно

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