Даўгяла (Захарэвіч) Брыгіда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Довгялло Францишек Иванович
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Довгялло Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Козловичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Толоцкая Антонина
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агата
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Довгялло Киприан
Отец ребёнка: Даўгяла Ян
Смерть
Неизвестно