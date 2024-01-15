Даўгяла (Захарэвіч) Брыгіда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даўгяла (Захарэвіч) Брыгіда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Довгялло Францишек Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Довгялло Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Козловичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Довгялло Симон Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Довгялло Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Довгялло Алоиз Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Довгялло Антон Иванович

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Толоцкая Антонина

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агата

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Довгялло Киприан

Отец ребёнка: Даўгяла Ян

Смерть
Неизвестно
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