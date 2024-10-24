Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Даўгяла Ян
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Довгялло) Екатерина Алоизовна
Мать ребёнка: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно