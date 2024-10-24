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Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Даўгяла Ян

Мать: Даўгяла (Захарэвіч) Брыгіда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Довгялло Якуб Алоизович

Мать ребёнка: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Довгялло Ян Алоизович (Иван Алексеевич)

Мать ребёнка: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Довгялло) Екатерина Алоизовна

Мать ребёнка: Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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