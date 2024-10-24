Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Довгялло Ян Алоизович (Иван Алексеевич)
Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Довгялло) Екатерина Алоизовна
Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович
Смерть
Неизвестно