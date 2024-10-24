Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгялло (Быховец) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Довгялло Якуб Алоизович

Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Довгялло Ян Алоизович (Иван Алексеевич)

Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Довгялло) Екатерина Алоизовна

Отец ребёнка: Довгялло Алоиз (Алексей) Иванович

Смерть
Неизвестно

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