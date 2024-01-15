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(Довгялло) Агата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Даўгяла Ян

Мать: Даўгяла Брыгіда

Смерть
Неизвестно
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