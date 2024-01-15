Толоцкая (Довгялло) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Даўгяла Ян
Мать: Даўгяла Брыгіда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ягана Константиновна
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Клотильда Константиновна
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Толоцкий Ипатий Константинович
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Толоцкий Петр Константинович
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Толоцкий Осип (Иосиф) Константинович
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
После 1837
Сын: Толоцкий Иван Константинович
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович
Смерть
Неизвестно