Толоцкая (Довгялло) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоцкая (Довгялло) Антонина

Толоцкая (Довгялло) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Даўгяла Ян

Мать: Даўгяла Брыгіда

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ягана Константиновна

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Клотильда Константиновна

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Толоцкий Ипатий Константинович

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Толоцкий Петр Константинович

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Толоцкий Осип (Иосиф) Константинович

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
После 1837

Сын: Толоцкий Иван Константинович

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Толоцкий Константин Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close