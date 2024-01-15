Толоцкий Ипатий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Толоцкий Константин Ефимович
Мать: Толоцкая Антонина
Рождение ребёнка
04.10.1856
Дочь: Евгения Ипатьевна
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1858
Сын: Толоцкий Константин Ипатьевич
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.03.1860
Сын: Толоцкий Аркадий Ипатьевич
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Работа или профессия
1861
Секретарь
Рождение ребёнка
30.09.1862
Дочь: Любовь Ипатьевна
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.05.1866
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Работа или профессия
С 1866 по 1869
Секретарь, уездный суд
Рождение ребёнка
25.03.1870
Дочь: Сапунова Мария Ипатьевна
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.08.1872
Сын: Толоцкий Василий Ипатьевич
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.03.1875
Дочь: Александра Ипатьевна
Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна
Работа или профессия
1881
Полоцк
Дворянская опека, заседатель
Смерть
Неизвестно