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Толоцкий Ипатий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Толоцкий Константин Ефимович

Мать: Толоцкая Антонина

Рождение ребёнка
04.10.1856

Дочь: Евгения Ипатьевна

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1858

Сын: Толоцкий Константин Ипатьевич

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1860

Сын: Толоцкий Аркадий Ипатьевич

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
1861
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Секретарь
Рождение ребёнка
30.09.1862

Дочь: Любовь Ипатьевна

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.05.1866

Сын: Толоцкий Иван Ипатьевич

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
С 1866 по 1869
Витебск, Витебская область
Секретарь, уездный суд
Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Сапунова Мария Ипатьевна

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1872

Сын: Толоцкий Василий Ипатьевич

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
21.03.1875

Дочь: Александра Ипатьевна

Мать ребёнка: Толоцкая Юлия Яковлевна

Работа или профессия
1881
Полоцк
Дворянская опека, заседатель
Смерть
Неизвестно
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