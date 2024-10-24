Толоцкий Иван Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1866
Дата смерти11.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1893
Дочь: Ермаченко (Толоцкая) Александра Ивановна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
1895
Помощник делопроизводителей 2 стола, Губернское правление
Рождение ребёнка
31.01.1895
Дочь: Комяк (Толоцкая) Елена Ивановна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
С 1898 по 1902
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Городской секретарь
Бракосочетание
19.02.1899
Рождение ребёнка
06.12.1899
Сын: Толоцкий Николай Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1901
Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна
Работа или профессия
С 1903 по 1905
Секретарь, Уездное полицейское управление
Работа или профессия
С 1907 по 1911
Становый пристав
Рождение ребёнка
27.05.1907
Дочь: (Толоцкая) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна
Работа или профессия
С 1912 по 1916
Становый пристав
Смерть
11.12.1921
Причина смерти: Порок сердца
Похороны
Неизвестно