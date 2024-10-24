Толоцкий Иван Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоцкий Иван Ипатьевич

Толоцкий Иван Ипатьевич

avatar

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

29.05.1866

Дата смерти

11.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1866

Отец: Толоцкий Ипатий Константинович

Мать: Толоцкая (Околович) Юлия Яковлевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1893

Дочь: Ермаченко (Толоцкая) Александра Ивановна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
1895
Витебск, Витебская область
Помощник делопроизводителей 2 стола, Губернское правление
Рождение ребёнка
31.01.1895

Дочь: Комяк (Толоцкая) Елена Ивановна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
С 1898 по 1902
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Городской секретарь
Бракосочетание
19.02.1899

Жена: (Лебедева) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1899

Сын: Толоцкий Николай Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Толоцкий Федор Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
С 1903 по 1905
Секретарь, Уездное полицейское управление
Работа или профессия
С 1907 по 1911
Становый пристав
Рождение ребёнка
27.05.1907

Дочь: (Толоцкая) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: (Лебедева) Дарья Григорьевна

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
С 1912 по 1916
Становый пристав
Смерть
11.12.1921
Причина смерти: Порок сердца
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.