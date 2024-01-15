Толоцкая (Околович) Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: Околович Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.10.1856
Дочь: Евгения Ипатьевна
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
25.02.1858
Сын: Толоцкий Константин Ипатьевич
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
06.03.1860
Сын: Толоцкий Аркадий Ипатьевич
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
30.09.1862
Дочь: Любовь Ипатьевна
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
29.05.1866
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
25.03.1870
Дочь: Сапунова Мария Ипатьевна
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
02.08.1872
Сын: Толоцкий Василий Ипатьевич
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Рождение ребёнка
21.03.1875
Дочь: Александра Ипатьевна
Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович
Смерть
Неизвестно