Толоцкая (Околович) Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая (Околович) Юлия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Околович Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.10.1856

Дочь: Евгения Ипатьевна

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1858

Сын: Толоцкий Константин Ипатьевич

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1860

Сын: Толоцкий Аркадий Ипатьевич

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1862

Дочь: Любовь Ипатьевна

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Рождение ребёнка
29.05.1866

Сын: Толоцкий Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Сапунова Мария Ипатьевна

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1872

Сын: Толоцкий Василий Ипатьевич

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
21.03.1875

Дочь: Александра Ипатьевна

Отец ребёнка: Толоцкий Ипатий Константинович

Смерть
Неизвестно
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