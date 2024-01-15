Ермаченко (Толоцкая) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1893
Отец: Толоцкий Иван Ипатьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ермаченко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ермаченко Николай
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ермаченко Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Ермаченко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаченко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ермаченко Николай
Смерть
Неизвестно