Ермаченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ермаченко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ермаченко Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно