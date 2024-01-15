Ермаченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ермаченко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ермаченко Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ермаченко Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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