Толоцкий Константин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ягана Константиновна
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Клотильда Константиновна
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Толоцкий Ипатий Константинович
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Толоцкий Петр Константинович
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Толоцкий Осип (Иосиф) Константинович
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Работа или профессия
1836
Азарково, Городокский район (55.569000, 29.679900)
Священник
Рождение ребёнка
После 1837
Сын: Толоцкий Иван Константинович
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Работа или профессия
1839
Мощёны, Беларусь
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Толоцкая Антонина
Смерть
Неизвестно