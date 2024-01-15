Толоцкий Константин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Константин Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович

Мать: Толоцкая Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ягана Константиновна

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Клотильда Константиновна

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Толоцкий Ипатий Константинович

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Толоцкий Петр Константинович

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Толоцкий Осип (Иосиф) Константинович

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
1836
Азарково, Городокский район (55.569000, 29.679900)
Священник
Рождение ребёнка
После 1837

Сын: Толоцкий Иван Константинович

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Работа или профессия
1839
Мощёны, Беларусь
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Толоцкая Антонина

Смерть
Неизвестно
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