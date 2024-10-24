Толоцкая Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти10.04.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Толоцкий Константин Ефимович
Отец ребёнка: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович
Смерть
10.04.1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно