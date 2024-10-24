Толоцкая Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

10.04.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Толоцкий Платон Ефимович

Отец ребёнка: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Толоцкий Константин Ефимович

Отец ребёнка: Толоцкий Ефим (Иоаким) Иванович

Смерть
10.04.1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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