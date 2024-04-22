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Толоцкий Василий Ипатьевич

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

02.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872

Отец: Толоцкий Ипатий Константинович

Мать: Толоцкая Юлия Яковлевна

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
1895
Витебск, Витебская область
Помощник делопроизводителей 2 стола, Губернское правление
Работа или профессия
С 1898 по 1902
Полоцк
Городской секретарь
Работа или профессия
С 1903 по 1905
Городок
Секретарь, Уездное полицейское управление
Работа или профессия
С 1907 по 1911
Сенно
Становый пристав
Работа или профессия
С 1912 по 1916
Быхов
Становый пристав
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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