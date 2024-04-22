Толоцкий Василий Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872
Работа или профессия
1895
Помощник делопроизводителей 2 стола, Губернское правление
Работа или профессия
С 1898 по 1902
Полоцк
Городской секретарь
Работа или профессия
С 1903 по 1905
Городок
Секретарь, Уездное полицейское управление
Работа или профессия
С 1907 по 1911
Сенно
Становый пристав
Работа или профессия
С 1912 по 1916
Быхов
Становый пристав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно