Довгялло (Дубинская) Эстера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: Дубинская Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгялло Бонифатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Довгялло Максимилиан Игнатьевич
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Довгялло Виктор Игнатьевич
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Довгялло) Юлия Игнатьевна
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Довгялло) Эмилия Игнатьевна
Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович
Смерть
Неизвестно