Довгялло (Дубинская) Эстера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгялло (Дубинская) Эстера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: Дубинская Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло Бонифатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгялло Адам Игнатьевич

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгялло Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Довгялло Максимилиан Игнатьевич

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Довгялло Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Довгялло) Юлия Игнатьевна

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Довгялло) Эмилия Игнатьевна

Отец ребёнка: Довгялло Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно

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