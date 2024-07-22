Зеленцов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленцова Аполлинария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Агния Григорьевна
Мать ребёнка: Зеленцова Аполлинария Николаевна
Воткинск
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зеленцов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленцова Аполлинария Николаевна
Казахстан
Смерть
Неизвестно